Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 07/11/2024

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 7 de novembro de 2024 (07/11/2024) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Um Espião Animal" é um longa-metragem dirigido por Nick Bruno.



Lance Sterling é o melhor espião do mundo. Elegante, atraente e sofisticado, ele é convencido pelo inventor Walter Beckett a tomar uma poção que o deixará invisível aos inimigos. Porém, ele acaba sendo transformado em um pombo. Diante do evento inesperado, ele precisará unir a um rapaz esperto, mas com poucas habilidades sociais, para salvar o dia.

