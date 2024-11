Rafael Cardoso invade casa de Sônia Bridi e ameaça jornalista

Ator da Globo, Rafael Cardoso foi casado com Mariana Bridi, filha da jornalista Sônia Bridi

A jornalista da Globo, Sônia Bridi, procurou a polícia após ter sua casa invadida pelo ator Rafael Cardoso. Ele foi casado com a filha dela, Mariana Bridi, com quem teve um divórcio tumultuado. Há tanta confusão entre eles que o ex-global está proibido, inclusive, de se aproximar dos filhos que teve com a ex-mulher.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, da revista Contigo, a separação teve violência doméstica e acusação de envolvimento com drogas. A situação chegou ao ponto de precisar que a jornalista Sônia Bridi, ex-sogra do galã, interferisse e acionasse a polícia para proteger sua filha e netos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o colunista, em 24 de agosto de 2023, Sônia Bridi alegou ter sofrido violência doméstica por parte do ator e deu entrada na Justiça com um pedido de medida protetiva de urgência. No documento, a jornalista não cita agressão física, mas afirma ter enfrentado violência psicológica, violência moral e violência patrimonial. Ela afirma ainda que foi agredida por ser mulher.