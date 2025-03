Vendas antecipadas do GWM Tank 300 atingem 205 unidades em uma semana no mercado nacional

Vendas antecipadas do GWM Tank 300 atingem 205 unidades em uma semana no Brasil / Crédito: Chris Castanho/GWM/Divulgação

As vendas antecipadas do novo SUV Tank 300, da GMW, alcançaram 205 unidades em uma semana no mercado brasileiro. A meta inicial da montadora era vender 100 veículos no período de reservas, que começaram no 20 de março e vão até dia 3 de abril. Com o volume de vendas nesta etapa inicial, mediante depósito de R$ 9 mil, a GWM alcançou, até então, um faturamento de R$ 1,85 milhão. "O preço oficial será divulgado no dia 4 de abril", afirma Diego Fernandes, COO da GWM Brasil.

De acordo com a chinesa, o modelo é inspirado no conceito de "luxury adventure", unindo desempenho off-road com o luxo, a sofisticação e a tecnologia dos principais SUVs premium do mercado, estabelecendo um novo padrão para os veículos deste segmento.

O Tank 300 é um híbrido plug-in, com uma bateria de 37,1 kWh, que proporciona uma autonomia de 75 km no modo 100% elétrico, de acordo com o Inmetro (106 km pelo padrão WLTP). Ele é equipado com um motor 2.0 turbo de injeção direta a gasolina acoplado a um motor elétrico no eixo dianteiro, o Tank 300 entrega 394 cv de potência combinada e 750 Nm de torque combinado. O SUV híbrido possui tração 4x4, com opções de 2H, 4H e 4L (reduzida), além de bloqueio eletrônico central, traseiro e dianteiro. Sua transmissão automática de 9 velocidades é combinada com 9 modos de condução, adaptáveis a qualquer tipo de terreno, enquanto a condução é semiautônoma nível 2+. Condições especiais na reserva antecipada As reservas antecipadas do SUV híbrido plug-in Tank 300 podem ser realizadas diretamente no site da GWM, Mercado Livre, aplicativo My GWM ou nas concessionárias da marca no Brasil.