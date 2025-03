Audi confirma retorno do sedan RS 3 no Brasil

A Audi anunciou o retorno do sedan RS 3 no Brasil, com previsão de chegada no segundo semestre deste ano. O modelo bateu recorde em sua categoria de volta mais rápida no lendário circuito de Nürburgring, na Alemanha.

O modelo é equipado com propulsor 2.5 litros TFSI, turbo, cinco cilindros, que desenvolve 400 cavalos de potência e torque máximo de 500 Nm. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas 3,8 segundos.