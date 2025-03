Ford Pro entrega 159 picapes Ranger adaptadas para a Polícia Civil da Bahia

Picapes Ford Ranger adaptadas para uso policia no estado da Bahia / Crédito: Divulgação/Ford

A Ford Pro entregou 159 picapes Ford Ranger para a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), prontas para entrar em serviço na corporação. As picapes Ranger que compõem o lote são do modelo XLS cabine dupla, com motor Panther 2.0 turbodiesel e transmissão automática de seis velocidades, com equipamentos e acessórios específicos para o uso policial. As adaptações feitas nos veículos incluem capota de fibra de vidro, cela para transporte de detentos, porta-algemas, caçamba com reforço estrutural e protetor de polietileno, estribos laterais, para-choque de impulsão dianteiro, para-choque traseiro com protetor tubular e engate para reboque.

A cabine, além de bancos em courvin e piso em material resistente, antiderrapante e lavável, recebeu botoeiras auxiliares e rádio transceptor móvel com receptor de GPS interno e transmissão simultânea de voz e dados.

Elas contam também com sinalizador visual de LED no teto, sinalizador auxiliar com efeito estroboscópico na dianteira e na traseira, farol localizador, sinalizador acústico com entrada para rádio transceptor, sirene e megafone. Para alimentar todos os equipamentos, os veículos possuem sistema de gerenciamento de energia e sistema secundário de bateria. As picapes serão destinadas a delegacias de 177 municípios da Bahia, prioritariamente do interior. Parte da frota vai atender as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) e Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher (NEAMs). Os veículos fazem parte de um total de 265 novas viaturas adquiridas para reforçar a segurança pública em diversas regiões do estado.