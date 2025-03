Mercado automotivo tem queda de 11,5% na primeira quinzena de março

O mercado automotivo encerrou a primeira quinzena de março com 67.810 emplacamentos, uma queda de 11,5% em relação à primeira quinzena de fevereiro (76.600 unidades) e um recuo de 16,8% frente ao mesmo período de 2024 (81.546 unidades).

O resultado foi impactado pelo feriado prolongado de Carnaval reduzindo o número de dias úteis para vendas. No acumulado do ano (YTD) - "Year to Date", ou "ano até a data" - , os emplacamentos somaram 399.770 unidades, número próximo dos 388.423 registrados no mesmo período de 2024.