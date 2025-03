Ford confirma novo Bronco Sport como um dos dez lançamentos do ano

Segundo a norte-americana, as novidadess serão no visual, equipamentos e tecnologia

A Ford confirmou que o Bronco Sport 2025, versão renovada do SUV, é um dos dez lançamentos programados pela marca este ano no Brasil.

Esta é a primeira grande atualização do modelo desde a estreia global, em 2021, que ocorreu de forma praticamente simultânea nos Estados Unidos e no Brasil. Entre as novidades, além do visual, ele virá mais equipado e tecnológico.