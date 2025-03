Volvo EX90 chega em pré-venda no Brasil por R$ 849 mil

O primeiro Volvo totalmente elétrico com sete lugares tem autonomia de 459 km no padrão Inmetro

"É o primeiro Volvo totalmente elétrico com sete lugares e com autonomia validada pelo Inmetro de 459 km ", ressalta Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

A Volvo iniciou a pré-venda do novo EX90, no valor de R$ 849.990, com previsão de entrega dos primeiros carros para os clientes a partir de abril nas 49 concessionárias espalhadas pelo Brasil.

O EX90 agora integra a família de modelos da marca que não possuem mais motor a combustão no mercado nacional, assim como o EX30, EX40 e EC40, além de outros dois modelos híbridos, o XC60 e o XC90.



Segundo a montadora sueca, o modelo conta com um novo sistema de compreensão do motorista e também alerta o motorista com um solavanco proposital, seguido por notificações mais consistentes, caso o alerta inicial não tenha o efeito desejado.



Caso aconteça do motorista adormecer, por exemplo, o EX90 pode parar o carro de forma autônoma com segurança e sinalizar os demais motoristas com luzes de emergência. Ele também traz recurso de segurança usa tecnologia de detecção em tempo real para entender se o motorista está cansado ou distraído e, assim, intervir e dar suporte, se necessário.