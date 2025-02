Navio da BYD traz mais de 5 mil carros elétricos e híbridos ao Brasil

Desbordo acontece no Portocel, em Aracruz (ES), para abastecer a demanda de mercado antes do início das operações na fábrica em Camaçari (BA)

O BYD Explorer chega para atender a demanda de mercado pelos veículos da marca até que a fábrica de Camaçari (BA) inicie as operações. O complexo na Bahia será o maior fora da China e terá capacidade para produzir 150 mil veículos por ano na primeira etapa e até 300 mil numa segunda etapa.

A BYD trouxe, pela segunda vez ao Brasil, o navio cargueiro Explorer, da própria montadora . A embarcação atracou nesta quinta-feira, 27, no Portocel, em Aracruz (ES), trazendo 5.524 veiculos elétricos e híbridos das famílias Dolphin, Song e Yuan.

O navio saiu de Nigbo, província chinesa de Zhejiang, onde fica o quarto maior porto do país, e fez escalas para abastecimento em Singapura e Port Louis antes de chegar ao Brasil.

Esse cargueiro é o primeiro de um total de oito navios do plano inicial divulgado pela BYD. Com 199,9 metros de comprimento e 38 metros de largura , a embarcação tem capacidade para transportar até 7 mil veículos. A tripulação é composta por profissionais da Índia, Filipinas, Ucrânia e Bulgária.



De acordo com o gerente-executivo da Portocel, Alexandre Billot Mori,"a operação representa um marco" para o setor automotivo, considerando o porte do navio, cujas especificações são distintas das embarcações convencionais que costumam atracar no Portocel.