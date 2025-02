O POVO testou o Nissan Sentra 2025, destaque entre os sedãs médios no Brasil

Gostar de sedãs médios no Brasil é tarefa inglória. As opções são poucas, principalmente em um mercado onde as SUVs tomaram conta da preferência dos consumidores. Dos sete modelos disponíveis no país, o Nissan Sentra se destaca. Foi o segundo mais vendido (atrás apenas do tradicional Toyota Corolla), com 6013 unidades comercializadas em 2024.

São duas versões disponíveis desde 2023, quando passou por enorme reformulação e foi relançado por aqui, com fabricação mexicana: Advance (a partir de R$ 166.790,00) e Exclusive (a partir de R$ 191.000,00, também com opção de interior premium, com bancos de couro na cor caramelo). O POVO testou a versão Advance 2025 durante uma semana e conferiu as mudanças efetuadas.