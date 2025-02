HB20, Corolla e Compass foram os seminovos mais vendidos no Nordeste em dezembro

Levantamento da Data OLX Autos, do Grupo OLX, feito em parceria com a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto) revela que Hyundai HB20, Toyota Corolla e Jeep Compass foram os carros seminovos, com até 3 anos de uso, mais vendidos no Nordeste em dezembro de 2024.



No ranking, o HB20 obteve 69,4 pontos no segmento de hatches. Entre os sedãs, o Corolla obteve 81,8 pontos e no grupo dos SUVs o Compass ficou com 81,1 pontos.