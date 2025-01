Chevrolet anuncia modelos comemorativos do Onix, Tracker e S10

Lançamentos da edição comemorativa pelos 100 anos da marca no Brasil serão revelados em breve

Para marcar os 100 anos de atividades no Brasil, a Chevrolet prepara o lançamento de uma série especial dos modelos Onix hatch, fabricado em Gravataí (RS), o SUV Tracker em São Caetano do Sul (SP) e a picape S10 em São José dos Campos (SP). Os veículos da série especial serão lançados ao longo do ano, em momentos distintos e terão a produção de lotes limitados.



Segundo a marca, todos terão cores diferenciadas que agregam brasilidade e elementos exclusivos, seja de acabamento ou dinâmicos.