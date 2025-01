Nova Ford Transit recebe selo Platinum de segurança na Europa

A nova Ford Transit, prevista para chegar ao Brasil no primeiro semestre de 2025, recebeu o selo Platinum, classificação máxima de segurança do Euro NCAP, válido para todo o continente europeu. A van foi testada com base nos protocolos da entidade independente de segurança veicular no mercado europeu.



Anteriormente, em 2020, o modelo conquistou o prêmio Gold no programa de testes de vans da Euro NCAP. Desde então, a montadora afirma que adicionou mais equipamentos de assistência ao motorista de série, fatores que elevaram a classificação do veículo.