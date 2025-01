Motos lideram vendas de veículos novos no Ceará em 2024

Emplacamentos dos veículos de duas rodas cresceram 17% no Estado no acumulado anual

Com 84.845 vendas, as motocicletas lideram emplacamentos de veículos 0km no Ceará em 2024, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O número representa 60% do total de veículos novos comercializados no ano passado no Ceará (140.031).

O presidente da Fenabrave/CE, Lewton Monteiro, avalia que depois da pandemia as pessoas sentiram a necessidade de ter a própria forma de condução pessoal e profissional, sendo a moto o veículo financeiramente mais acessível.