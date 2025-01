GWM estreia na feira mundial de tecnologia do consumo com um lançamento

Segundo a montadora, o WEY 07 com tecnologia NOA Full-Scenario (Navegação com Piloto Automático) é capaz de navegar por ruas movimentadas da cidade, vias estreitas, estradas rurais ou sinuosas, sem depender de mapas de alta definição.

A GWM participou, pela primeira vez, da maior feira mundial para tecnologia de consumo, a Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas. No evento, a marca apresentou o novo carro WEY 07 com Inteligência Artificial NOA e a motocicleta SOUO S2000.

São cinco telas para o motorista e aos passageiros da segunda e terceira filas, controlado por gestos via Coffee Air Touch. O modelo também é equipado com um refrigerador inteligente, que permite controle de temperatura preciso em uma ampla faixa de -6°C a 50°C e capacidade de 7 litros.

No sistema de som, são 23 alto-falantes, com potência máxima de 2440W e intensidade sonora superior a 100 decibéis (dB). De acordo com a GWM, é a primeira tecnologia no mundo de conversão dinâmica de estéreo para surround, superando até mesmo uma sala de concertos ao vivo.

A montadora também assegura que o veículo tem o maior espaço de assentos da classe, com 2.505 milímetros (mm), trazendo recursos como encosto de cabeça do motorista com alto-falantes integrados, assento dianteiro de gravidade zero para o passageiro da frente e passagens mais largas entre a segunda e a terceira filas.