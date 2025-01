Nissan Kicks cresce 19% em vendas e atinge recorde anual no Brasil

O Nissan Kicks foi o SUV com mais vendas anuais no Brasil. De janeiro a dezembro de 2024, o modelo da japonesa teve 60.457 unidades comercializadas no mercado nacional, superando as 56.058 unidades do antigo recorde anual, registrado em 2019.

Lançado mundialmente primeiro no Brasil em 2016 e produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), o Nissan Kicks passou por transformações no design, espaço interno e desempenho em 2021.

Em 2025, a Nissan afirma que o atual Nissan Kicks seguirá sendo produzido no Complexo Industrial de Resende (RJ). A fábrica também vai tocar a produção da nova geração da linha, como parte do investimento de R$ 2,8 bilhões que a empresa anunciou para o Brasil. Os dois modelos irão conviver no mercado nacional, ampliando a oferta de produtos da marca.



Comparações com o ano passado



Nos 12 meses do ano passado, a montadora comercializou 87.441 carros de passeio e veículos comerciais leves no Brasil, ante 72.548 unidades no mesmo período de 2023.



Ainda conforme o levantamento da Nissan, a marca foi a que mais aumentou as vendas no País no ano de 2023, entre as já consolidadas no mercado, com 35,2%, equivalente a um crescimento de 21%.