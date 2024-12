BMW Motorrad confirma sete lançamentos para 2025; seis deles fabricados no Brasil

Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad no Brasil, afirma que "ela [a motocicleta BMW R 1300 GS Adventure] vai completar a família GS, junto com os sucessos G 310 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure e R 1300 GS".

A planta Manaus é a única fora da Alemanha dedicada exclusivamente à fabricação de motos BMW. "No BMW Group, a produção segue a demanda de mercado. Por isso, estamos planejando um aumento de quase 10% na produção de motocicletas na planta Manaus em 2025, incluindo a nova BMW R 1300 GS Adventure. Dessa forma, a fábrica vai chegar a 13 modelos produzidos no Brasil", disse Alex Donatti, diretor da Planta Manaus.



BMW R 1300 GS Adventure

A moto tem visual exclusivo em relação à BMW R 1300 GS e foi criada especialmente para os que procuram fazer viagens de longa distância.

Ela vem equipada com o motor boxer bicilíndrico — que ficou mais compacto do que o seu antecessor — graças a uma transmissão localizada sob o motor e a um novo arranjo do acionamento do came, segundo a marca. O novo motor gera 145 cv a 7.750 rpm e tem torque máximo de 149 Nm a 6.500 rpm.