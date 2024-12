Caminhões a hidrogênio serão utilizados em superfábrica da Hyundai nos EUA

A iniciativa terá cooperação da empresa de logística do Grupo, a Glovis America

O Grupo Hyundai Motor está construindo uma "superfábrica" — intitulada assim pela marca — localizada no Condado de Bryan, na Geórgia (EUA), a Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA). Esta é a primeira fábrica do Grupo Hyundai Motor dedicada à produção em massa de veículos elétricos.



A iniciativa ocorre em cooperação com a empresa de logística do Grupo, a Glovis America, que anunciou a implementação de 21 caminhões Hyundai XCIENT, veículos elétricos de célula de combustível de hidrogênio, para o transporte pesado nas operações de logística limpa do complexo industrial. Os 21 veículos XCIENT representarão mais de um terço da frota de caminhões da Glovis America que vão operar na HMGMA.