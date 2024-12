Stellantis realizou mais de mil testes de colisão no Safety Center em Betim desde 2019

Stellantis atinge a marca de mil crash tests realizados no Safety Center em Betim (MG) / Crédito: Divulgação/Stellantis

A Stellantis alcançou neste mês a marca de mil crash tests realizados no Safety Center, centro de testes de colisão localizado no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), que conta com mais de 50 engenheiros. O espaço foi instalado em 2019 e é projetado para garantir as certificações legais e técnicas necessárias para todos os projetos desenvolvidos e aplicados para as marcas da companhia de classe mundial na América do Sul. O teste é desenvolvido em duas etapas pelo time especializado do Safety Center.

Na primeira fase, que antecede a colisão, é realizada uma análise detalhada de todos os aspectos relacionados à segurança veicular, como a remoção de fluidos do veículo, medições estáticas, instalação de sensores, pintura de áreas específicas para análise de impacto e configuração das câmeras responsáveis por registrar com precisão os efeitos no veículo e nos dummies, que são bonecos antropomórficos que simulam as respostas do corpo humano em situações de impacto.

Na segunda etapa, após o impacto, todos os dados gerados durante o teste são registrados e avaliados minuciosamente. Cada crash test exige mais de 250 horas de trabalho. Márcio Tonani, vice-presidente sênior dos Centros Técnicos de Engenharia da Stellantis para a América do Sul, revela que mais de 200 testes são realizados por ano em Betim. Safety Center O complexo possui área de 7.600 m² e uma pista de 130 metros, para realizar testes de impacto frontais, traseiros e laterais contra barreiras rígidas e deformáveis, com provas de padrão internacional, abrangendo todas as homologações.