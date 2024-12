Correios anunciam compra de 5 mil veículos elétricos

Frota de veículos elétricos PEUGEOT e-EXPERT cedida pela Stellatins aos Correios, nova parceria que promete entregar 5 mil unidades à estatal em 2025 / Crédito: Marcos Camargo/Stellantis

Os Correios anunciaram a compra de 5 mil veículos elétricos em 2025 para o transporte de remessas em oito estados e no Distrito Federal. A medida faz parte do projeto "Correios do Futuro", com foco na descarbonização. Para incentivar a iniciativa, o grupo Stellantis doou 50 vans elétricas à estatal.

Os veículos a serem adquiridos vão ser usados pela nas entregas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Pará e no Distrito Federal.

O projeto "Correios do Futuro" tem como objetivo a inovação, sustentabilidade financeira, modernização operacional, impacto social e entrada em novos mercados: seguros, conectividade, banco digital, logística para saúde e criação de marketplace inclusivo, entre outras iniciativas.



"Ao adotar veículos elétricos em nossas operações de entrega, reduzimos as emissões de carbono – contribuindo diretamente para a preservação do meio ambiente – e estimulamos a economia verde ao impulsionar o uso de tecnologias limpas", afirma o presidente dos Correios, Fabiano dos Santos.

Sistema de carregamento inteligente Para reduzir as emissões de CO2, a nova frota elétrica de Peugeot e-Expert dos Correios utiliza estações de recarga inteligente desenvolvidas pela empresa WEG, e personalizadas para o projeto em parceria com a Flash Engenharia para todos os tipos de usuários. Por meio de um software personalizado para a gestão de frotas, a plataforma possibilita uso interno ou externo, compatível com redes elétricas monofásicas ou bifásicas, sendo possível realizar o controle de carregamento para que seja feito fora do horário de pico, reduzindo os custos e as emissões.

A gestão de carga pode ser realizada pelo motorista, que terá acesso a um mapa de estações, sendo possível fazer a reserva de conectores e monitorar a recarga em tempo real. Também é disponibilizado o histórico de uso, com uma experiência personalizada e um cartão específico de recarga por motorista. Para o gestor, é possível realizar o monitoramento das estações e o gerenciamento de usuários, com controle de permissões, estatística de uso com histórico, definição da recarga fora dos horários de pico e tarifa elevada, e a programação do tempo e nível de recarga. PEUGEOT e-EXPERT carregamento com sistema inteligente Crédito: Divulgação/Stellantis