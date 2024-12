Mercedes-Benz lança Sprinter elétrica com até 478 km de autonomia partindo de R$ 482,9 mil

Frente da Nova eSprinter / Crédito: Luciano Cesário/O POVO

A Sprinter, van da Mercedes-Benz, acaba de estrear versão elétrica no Brasil. Importada da Alemanha, a eSprinter chega em três versões a partir de R$ 482,9 mil. A autonomia da bateria, de acordo com a montadora, é de até 478 km dependendo do modelo.

Veja preços das versões

*eSprinter Street 10.5 m³ - R$ 482.900,00



*eSprinter Street 14 m³- R$ 489.900,00



eSprinter Truck - R$ 525.832,20



eSprinter Furgão 14 m³ - R$ 584.026,20



eSprinter Furgão Vidrado 14 m³ - R$ 598.300,20

*variações da versão Furgão



O veículo vem equipado com motor elétrico de 200 cv — superando os 170 cv da versão a combustão— e entrega torque de 40 kgfm. Outro incremento em relação ao modelo a diesel é a tração nas rodas traseiras.

Na versão chassi-cabine, chamada de eSprinter Truck, a bateria tem 81 kWh de capacidade e autonomia de até 329 km. Já a eSprinter Furgão e a eSprinter Furgão Vidrado têm baterias de 113 kWh, permitindo rodar até 478 km no ciclo WLTP. A bateria é do tipo lítio-ferro-fosfato (LFP), a mesma usada nos carros da chinesa BYD, e pode ser carregada com corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). No modo CA, cuja potência de carga é de 11kWh, o carregamento é mais demorado, podendo variar de 8 horas a 11 horas. Já no CC, com carga de 50 kWh, o tempo máximo caí para cerca de 93 minutos. A eSprinter tem peso bruto de 4,25 toneladas e carga útil de até 1.900 kg. O volume do baú é de aproximadamente 14 m³, o equivalente a 14 mil litros. Segundo a Mercedes, as dimensões permitem que a van elétrica dê conta do mesmo trabalho pesado que o modelo a combustão poderia suportar.



Veja detalhes das versões

eSprinter Truck

Capacidade da bateria: 81 kWh

Carga líquida: 1.900 kg

Autonomia: 329 km (WLTP) eSprinter Furgão

Capacidade da bateria: 81kWh e 113 kWh

Carga líquida: 1.160 kg

Autonomia: 478 km (WLTP) eSprinter Furgão Vidrado

Capacidade da bateria: 113 kWh

Carga líquida: 1.160 kg

Autonomia: 478 km (WLTP)



Embora o modelo elétrico seja novidade, o visual é praticamente o mesmo da van a combustão. Até a grade frontal, dispensável em veículos eletrificados, foi mantida na eSprinter. Dois elementos, contudo, identificam a versão 100% a bateria: o logotipo na traseira e a entrada para recarga, posicionada na dianteira, por trás do logo da Mercedes-Benz. O interior traz alguns itens já usados nos carros de passeio da alemã, como o volante multifuncional com botões sensíveis ao toque e central multimídia 10” com espelhamento sem fio contornada em black piano.

A van também conta com o sistema “Hi, Mercedes”, que usa a inteligência artificial para executar tarefas. É possível, por exemplo, baixar os vidros ou ligar o ar-condicionado do veículo somente por comando de voz.

A eSprinter tem três modos de condução: Max Range (economiza bateria), Economic (indicado para trajetos urbanos) e Comfort (exige mais do motor e, portanto, consome mais bateria). O pacote de assistência à direção incluiu câmera High Dynamic Range, sensores de luz, alerta ponto cego, frenagem de emergência, assistente de permanência em faixa, entre outros.

Transição energética

O presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil, Ronald Koning, lembrou que recentemente a Sprinter a combustão atingiu 200 mil emplacamentos no País e enfatizou que o modelo elétrico faz parte de uma nova estratégia de mercado da marca no mercado brasileiro.