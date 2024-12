Stellantis e Zeta Energy assinam acordo para produzir baterias de lítio-enxofre

O foco do projeto é oferecer densidade de energia gravimétrica e manter densidade de energia volumétrica comparável à tecnologia atual de íons de lítio. Isso resultaria, segundo os desenvolvedores, em uma bateria mais leve, com a mesma energia utilizável das baterias de íons de lítio.

A tecnologia também tem o potencial de melhorar a velocidade de carregamento rápido em até 50% . É esperado que as baterias de lítio-enxofre tenham um custo inferior à metade do valor por kWh das atuais baterias de íons de lítio.

Neutralidade de carbono até 2038

O diretor de Engenharia e Tecnologia da Stellantis, Ned Curic, aponta que tecnologias inovadoras de baterias, como o lítio-enxofre, contribuirão com o objetivo da empresa de atingir a neutralidade de carbono até 2038, haja vista que as baterias serão produzidas utilizando resíduos e metano, com emissões de CO2 menores do que qualquer tecnologia atual de bateria existente.

A tecnologia de bateria Zeta Energy foi desenvolvida para ser fabricada dentro da infraestrutura da gigafábrica, na França, e aproveitará uma cadeia de suprimentos curta e doméstica na Europa ou na América do Norte.



Benefícios do lítio e enxofre



O enxofre, por ser amplamente disponível e econômico, diminui os custos de produção e reduz os riscos na cadeia de suprimentos. As baterias de lítio-enxofre da Zeta Energy utilizam resíduos, metano e enxofre não refinado, um subproduto de várias indústrias, e não necessitam de cobalto, grafite, manganês ou níquel.