JAC Hunter: picape chinesa estreia por R$ 239 mil para brigar com Hilux, S10 e Ranger

A caminhonete marca o retorno da JAC aos motores a combustão no Brasil, já que em 2022 a chinesa havia decidido vender apenas carros elétricos no País. A mudança de planos tem relação com a volta do imposto de importação para veículos eletrificados, determinada pelo Governo Federal em janeiro deste ano.

A JAC Motors acaba de estrear no Brasil a picape Hunter , que chega em versão única por R$ 239 mil. Com o menor preço da categoria, o modelo entra na briga com Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger, picapes médias que dominam a preferência do público no segmento.

A picape chinesa é equipada com motor 2.0 turbodiesel, capaz de gerar 191 cv de potência a um torque de 46,9 kgfm e 1.500 rpm. O câmbio automático tem oito velocidades, com aceleração máxima de 185 km/h. A configuração de potência supera a Ford Ranger 2.0, que tem 170 cv e a Fiat Titano, com 180 cv, mas fica atrás das picapes com motor V6, como a S10 (207 cv) e a Hilux (204 cv).

A maior diferencial da Hunter é a capacidade de carga útil de 1.400 kg, líder isolada no segmento, superando com folga a Volkswagen Amarok (1.156 kg), que até então ocupava o posto. As dimensões também superam a concorrência, com 5,33m de comprimento, 1,96m de largura, 1,92m de altura e entre-eixos de 3,11m.

A tração 4x4 traz as opções 4x2 (traseira), 4x4 High (integral) e 4x4 Low (reduzida). A performance na pista ou fora do asfalto pode variar de acordo com os modos de condução: Normal (circuitos urbanos), Esporte (mais potência), Econômico (diminui consumo de combustível) e Lama (ideal para o off-road).

Inicialmente, a JAC pretende entre 3 e 4 mil unidades da Hunter por ano, um desafio e tanto para a pequena rede de concessionárias da chinesa no Brasil: atualmente são apenas cinco, nenhuma no Ceará. A aposta da montadora é vender a Hunter nas mais de 120 oficinas credenciadas pelo País, incluindo duas cearenses em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Motor:

Cilindrada - 1999

Potência máxima - 191 cv

Torque máximo - 49,6 kgfm



Transmissão:

Modelo - câmbio automático de oito marchas

Tipo - 8 AT

Relação final - 4.1:11



Desempenho:

Tração 4X4

Velocidade máxima - 185 km/h

Aceleração 0-100 km/h - 11,9

Capacidade de rampa - 30



Chassis e direção:

Suspensão dianteira independente com

mola helicoidal e dupla bandeja

Suspensão traseira com eixo integral e feixe de molas

Direção assistida eletronicamente



Capacidade do Tanque: 80 litros



Freio e rodas:

Freio Dianteiro e Traseiro - disco

Freio de Estacionamento Eletrônico

Assistente de Partida em Rampa (Auto Hold)

Pneus - 265/60R18

Rodas em Alumínio aro 18'

Roda do estepe em aço

Pneu do estepe - 265/60R18



Conforto e tecnologia:

Teto solar elétrico

Bancos em couro (dianteiros aquecidos)

Ajuste elétrico do banco do motorista (6 posições) e do passageiro (4 posições)

Central multimídia tipo iPad com tela de 13" HD Touchscreen com conectividade Bluetooth

Conectividade Apple CarPlay/Android Auto Smartphone

4 Autofalantes e 4 Tweeters

Porta USB dianteira e traseira e conector 12V dianteiro

Rack no teto

Estribo plataforma em alumínio

Faróis e lanternas em LED

Luzes de condução diurna (DRL)

Faróis e lanternas de neblina

Ajuste elétrico da altura dos faróis

Acendimento automático dos faróis

Função "Follow me Home"

Retrovisores externos com ajuste elétrico, indicador de direção, aquecimento dos retrovisores e rebatimento

Interior com detalhes em couro na cor café (marrom escuro)

Volante multifuncional revestido em couro com regulagem de altura

Painel de instrumentos em LED 7" configurável através de comandos no volante

Ar condicionado digital com saídas de ar traseiras

Porta objetos central com sistema de refrigeração



Segurança:

6 Airbags (frontal, lateral e cortina)

Câmera panorâmica 360º com visão 3D

Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro

Sistema Keyless (Reconhece a presença das chaves, abre as portas e permite a partida utilizando o botão Start/Stop)

Anti-lock Braking System (ABS)

Freio com distribuidor eletrônico de força (EBD)

Controle de partida em rampa (HHC)

Sistema de controle de tração (TCS)

Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)

Modos de Condução (Normal, Econômico, Esporte, Lama)

Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura, pré-tensionador e alarme de afivelamento

Apoio de braço central no banco traseiro

Travamento automático das portas a 15 km/h

Sistema de retenção para criança (ISOFIX)



*O jornalista viajou a convite da JAC Brasil para São Paulo