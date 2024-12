Song Plus Premium chega com proposta de ser o híbrido mais potente da BYD e custa R$ 299.800; veja ficha técnica

O Song, híbrido plug-in da BYD, ganhou nova versão: o SUV Song Plus Premium , modelo que chega para ocupar um segmento que até então a BYD ainda não atuava, o de SUVs médios PHEV premium ao redor dos R$ 300 mil . A marca antes ia até o Song Plus, de R$ 239,8 mil, e depois o SUV seguinte da linha era o Tan, com valor de R$ 536,8 mil. O Song Plus Premium chega com precificação de R$ 299.800.

O Song Plus Premium traz uma fusão entre as linhas "Dinastia" e "Ocean" da marca. O SUV é destacado por linhas fluídas, com silhueta robusta e detalhes esportivos.

Tecnologia: DM-i Tipo de energia: Híbrido plug-in Comprimento (mm): 4775 Largura (mm): 1890 Altura (mm): 1670 Entre-eixos (mm): 2765 Raio de giro (m): 5,5 Distância do solo (mm) (em ordem de marcha): 180 Peso em ordem de marcha (kg): 2020 Volume do porta-malas (l): 574/1477 Tamanho do tanque de combustível (l): 57 Pneus: 235/50R19 Kit reparo (possui) Spare Tyre (não possui) Suspensão dianteira: McPherson Suspensão traseira: Multi-link Freio dianteiro: Freio a disco ventilado Freio traseiro: Freio a disco Assentos: 5

Exterior

Antena impressa no vidro traseiro (não possui)

Antena tipo Shark (possui)

Faróis dianteiros de LED (possui)

Luz central dianteira tipo contínua (não possui)

Faróis de neblina traseiros (possui)

Ajuste manual da altura do farol (possui)

Faróis automáticos (acendimento

automático) (possui)

Função "Follow Me Home" (iluminação

Temporizada após desligar o carro) (possui)

Luzes diurnas LED (possui)

Luz de placa traseira (possui)

Lanterna traseira LED (possui)

Disponibilidade de engate (não possui)

Santo Antônio (não possui)

Interior



Painel de instrumentos de 8,8" em LCD (não possui)

Painel de instrumentos de 10,25" em LCD (não possui)

Painel de instrumentos de 12,3" em LCD (possui)

Volante multifuncional (possui)

Carregamento sem fio para celular para 2 celulares

Tomada 12V (possui)

Bancos com revestimento premium

sustentável (possui)

Bancos traseiros bi-partidos rebatíveis (possui)

Ajuste elétrico do banco do motorista em 6

direções (não possui)

Ajuste elétrico do banco do motorista em 8

direções (possui)

Aquecimento do banco do motorista (possui)

Ventilação do banco do motorista (possui)

Ajuste elétrico da lombar do banco do motorista em 4 posições (não possui)

Ajuste elétrico do banco do passageiro em 4 direções (possui)

Aquecimento do banco do passageiro (possui)

Ventilação do banco do passageiro (possui)

Retrovisor interno fotocrômico (possui)

Iluminação ambiente interna multicolor (possui)

Sistema ISOFIX de fixação de cadeira infantil (possui)

Segurança e conveniência



Adas Pacote 1



Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS) (possui)

Freios ABS (possui)

Controle de tração (possui)

Sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem (possui)

Assistência de partida em rampas (possui)

Função de frenagem confortável (possui)

Controle de cruzeiro (não possui)

Freio de estacionamento eletrônico (possui)

Sistema direto de monit. de pressão dos

pneus (TPMS) (possui)

Controle eletrônico de estabilidade (VDC) (possui)

Adas Pacote 2



Controle de descida (possui)

Sistema de controle de tração distribuído (possui)

Controle de cruzeiro adaptativo (possui)

Controle de cruzeiro inteligente (possui)

Alerta de colisão frontal (possui)

Alerta de colisão traseira (possui)

Alerta de tráfego cruzado traseiro (possui)

Frenagem de emergência de tráfego cruzado

traseiro (possui)

Alerta de mudança de faixa (possui)

Assistência de permanência de faixa (possui)

Farol alto inteligente (possui)

Frenagem de emergência automática (possui)

Detecção de ponto cego (possui)

Alerta na abertura de porta (possui)

Sensor de estacionamento dianteiro com 2

radares (possui)

Sensor de estacionamento traseiro com 4

radares (possui)

Chave presencial (possui)

Ajuste da coluna de direção manual em 4

direções (possui)

Airbag frontal do motorista (possui)

Airbag frontal do passageiro (possui)

Airbags laterais dianteiras (possui)

Airbags de cortina lateral (dianteira e traseira) (possui)

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força (possui)

Aviso sonoro de cinto de segurança do motorista não afivelado (possui)

Aviso sonoro de cinto de segurança do passageiro não afivelado (possui)

Aviso de cinto de segurança traseiro não afivelado (possui)

Desbloqueio elétrico da tampa do tanque de combustível (possui)

Desbloqueio elétrico do porta-malas (possui)

Desbloqueio elétrico da tampa traseira (não possui)

Abertura elétrica do porta-malas (possui)

Abertura elétrica da tampa traseira (não possui)

Limpador de para-brisa intermitente (possui)

Desembaçador elétrico do vidro traseiro (possui)

Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores (possui)

Espelho retrovisor com desembaçador (possui)

Rebatimento elétrico dos retrovisores (possui)

Multimídia



Tela flutuante rotativa (pol): 15,6

Câmera 360 graus (possui)

Head-up display (possui)

Compatibilidade com cartão NFC* *O cartão NFC deve ser adquirido à parte diretamente na concessionária.

Sistema DiLink (possui)

Atualização remota por OTA (Over-the-Air) (possui)

Pacote de tráfego 4G (possui)

GPS integrado (possui)

Conexão e espelhamento Apple CarPlay e

Android (possui)

Comandos de voz (possui)

Sistema de som Infinity / 10 alto-falantes

Entrada USB 2 (tipo A) / 2 (tipo C)

Ar-condicionado



Zonas de ar-condicionado 2

Saída de ar para o banco traseiro (possui)

Filtro de ar PM2.5 (possui)