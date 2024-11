GM estreia Cadillac na Fórmula 1 em 2026

A equipe da Cadillac será a primeira nova escuderia a estrear na F1 desde 2016 e a 11ª a participar do grid.

A General Motors (GM) ingressará na mais famosa competição de automobilismo do mundo, a Fórmula 1. A estreia está prevista para acontecer em 2026 com uma equipe própria da Cadillac , marca de automóveis de luxo e alta performance.

O plano é ter uma equipe completa até o fim da década, desenvolvendo o próprio carro de corrida e os motores. Mario Andretti, último campeão americano da F1, atuará como diretor no conselho da equipe.

Segundo a GM, as inovações projetadas para a F1 irão contribuir para impulsionar a marca na missão de moldar o futuro da mobilidade no mundo, aproveitando avanços no campo da eletrificação, softwares e propulsores a combustão interna.

Pela imagem, é posssível visualizar que as rodas serão da empresa italiana Pirelli.

A TWG Global, empresa de gerenciamento de investimentos e patrimônio privado, proprietária e operante da Andretti Global, Wayne Taylor Racing e Spire Motorsports, também está junto com a GM neste ingresso à Fórmula 1.