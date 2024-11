Novo Creta lidera vendas no mercado de SUVs do Brasil em novembro

Novo Hyundai Creta lidera entre todas as categorias no mercado nacional Crédito: Divulgação/Hyundai

O SUV da Hyundai, o Creta, fecha a primeira quinzena do mês como líder geral de vendas no varejo, consolidando a primeira posição no acumulado do ano entre todas as categorias. Em 2023, modelo terminou o ano no topo desse ranking, fato inédito para um SUV no mercado nacional. Os dados são parciais e retirados da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores). O Novo Hyundai Creta, renovado no último mês de outubro, segue como líder de vendas no varejo brasileiro em novembro.

O SUV produzido em Piracicaba (SP) encerrou a primeira quinzena do mês com 2.576 unidades comercializadas, considerando as vendas ao consumidor final e descartadas as unidades destinadas a empresas, como locadoras e frotas. Destas, 1.658 (64%) já são da nova geração, cujas vendas ao consumidor tiveram início em 10 de outubro.



Com esse resultado, o Novo Hyundai Creta mantém a liderança do varejo nacional no acumulado de 2024, entre todas as categorias, com 48.651 emplacamentos, segundo a Anfavea.