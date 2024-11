Lecar divulga primeiras imagens 3D do 459 Híbrido

O veículo está com valor promocional, válido até 31 de dezembro, para clientes em lista de espera

A Lecar, montadora brasileira criada em 2022, lançou as primeiras imagens internas 3D do Lecar 459 Híbrido. O 3D pode ser visualizado no site. O valor promocional, válido até 31 de dezembro para clientes em lista de espera, é de R$ 147.900.

O desenvolvedor sênior do projeto 3D, Erasmo Bellumat, afirma, em nota, que ao acessar o painel 3D, os usuários poderão escolher três opções de cores do acabamento interno: caramelo, off white e preto, além de visualizar o acabamento interno, incluindo a tela touch de 13 polegadas, os botões físicos de controle manual dos retrovisores e ar-condicionado.