Programa Prefeitura +Digital: inscrição até dia 30

As soluções incluídas são divididas em três eixos. No primeiro, serviços digitais, o Cidades.gov.br conecta cidadãos às prefeituras, permitindo agendamentos e consultas online, reduzindo atendimentos presenciais e otimizando a gestão.

No eixo comunicação, o Serpro+ oferece armazenamento, comunicação e streaming em nuvem, enquanto o Wan+ garante conectividade segura às aplicações nos datacenters do Serpro. Já o Neosigner e o SerproID, no eixo segurança, possibilitam assinaturas digitais com criptografia e trilha de auditoria. Essas tecnologias impulsionam a transformação digital e ampliam o acesso aos serviços públicos.

Os municípios que ainda não aderiram têm até o dia 30 de abril de 2025 para realizar a inscrição AQUI.