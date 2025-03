Moldsoft leva IA em ERP para São Paulo

O grande destaque da empresa no evento foi o Mold IA X, uma plataforma de IA que integra módulos avançados para segurança, vendas, atendimento e gestão operacional. A empresa aprese apresentou também o MoldConsult, um serviço de consultoria estratégica com agentes de IA, que, promete “automatizar processos, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional. “A inteligência artificial já deixou de ser tendência e se tornou um fator essencial para o crescimento das empresas. O Mold IA X permite que qualquer organização, independentemente do setor, utilize IA para melhorar a tomada de decisão, personalizar atendimentos e garantir segurança e eficiência em grande escala”, destaca Rafael Magalhães, CEO da Moldsoft.

ERP Summit 2024: O maior evento de gestão e tecnologia da América Latina

Nos dias 24 e 25 de abril, São Paulo será palco do ERP Summit 2024, o maior evento da América Latina voltado para sistemas de gestão e transformação digital. Com a presença de grandes players do mercado, o evento reunirá especialistas, líderes empresariais e profissionais de tecnologia para discutir as principais tendências em automação, inteligência artificial e inovação nos negócios.

A programação inclui palestras, painéis estratégicos e networking, abordando temas como eficiência operacional, novas tecnologias e soluções disruptivas para diferentes segmentos da economia. Entre os destaques da edição, a Moldsoft se posiciona como uma das principais referências no setor, levando ao evento suas soluções inovadoras para