Legal Coffee discute Inovações Jurídicas e o Impacto da Jurimetria

Fortaleza sediará, no próximo dia 10, mais uma edição do Legal Coffee, evento que reunirá profissionais do setor jurídico para um debate sobre as principais inovações do mundo da advocacia. O encontro ocorrerá às 08h30, no Hotel Óasis Atlântico, e terá como tema "Panorama do Jurídico no Brasil com Foco em Dados de Jurimetria". O evento abordará o papel da jurimetria – a ciência que utiliza dados para otimizar decisões jurídicas – e seu impacto na eficiência e precisão dos processos. O evento é gratuito, com vagas limitadas.

O painel contará com a participação de João Monteiro Neto, advogado especializado em Proteção de Dados e vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB/CE, e Fernando Ribeiro, advogado com experiência nas áreas civil e trabalhista e diretor de produto na Projuris. João Monteiro Neto destaca: "A jurimetria está mudando a forma como os profissionais do direito lidam com informações e tomam decisões. O uso estratégico de dados garante mais assertividade nos processos e otimiza os resultados." Já Fernando Ribeiro complementa: "O uso de dados no setor jurídico deixou de ser uma tendência, tornando-se uma necessidade. A tecnologia permite que advogados e empresas aumentem a eficiência, reduzam custos e melhorem o atendimento ao cliente."