Vivo anuncia serviço de bloqueio para celular roubado

A Vivo anuncia o lançamento de uma nova funcionalidade que reforça a luta pela proteção dos dados pessoais de seus clientes. Agora, em caso de perda ou roubo do smartphone, os usuários podem bloquear a tela, apagar remotamente as informações pessoais do dispositivo, bloquear a linha, além de impedir que o aparelho seja reutilizado.

O bloqueio é usando o IMEI. "De forma simples e gratuita", promete a empresa. O processo é feito na plataforma Modo Seguro. Para utilizá-la, basta ativar a proteção através de um cadastro prévio no App Vivo, ao alcance de todos os clientes dos planos Pré, Controle, Pós e Vivo Total, sem custo adicional, nos sistemas IOS e Android.