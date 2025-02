Capacita Brasil está com inscrições abertas

O braço operacional é formado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), Instituto Federal do Ceará (IFCE) e Instituto Atlântico, e visa formar jovens cearenses para o mercado de novas tecnologias, desenvolvendo soluções para a indústria e para a transformação digital.

O Capacita Brasil/C-Jovem é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

A Imersão é uma etapa estratégica do Programa Capacita Brasil, destinada a consolidar o aprendizado dos estudantes e ajudá-los a desenvolver as habilidades aprendidas em contextos reais de trabalho, a partir de desafios propostos pelas empresas parceiras.

Deverão participar da imersão 1.100 estudantes que concluíram com êxito os cursos de Infraestrutura de Redes 5G, Programação iOS, Computação em Nuvem, Ciência de Dados e Full Stack, ministrados pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE), Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Instituto Atlântico. Serão três meses de imersão, com uma bolsa-auxílio de R$ 200,00/mês. A expectativa é iniciar em março de 2025.

Podem se inscrever empresas que atuem diretamente no setor de tecnologia ou que possuam um departamento voltado para essa área (ex: um setor de TI). As organizações interessadas devem submeter projetos práticos e desafiadores alinhados aos conteúdos dos cursos, proporcionando aos alunos oportunidades de aprendizado e inovação em um contexto prático e aplicável ao mercado de trabalho.

O edital do IFCE você encontra AQUI e o da UECE junto ao Instituto Atlântico AQUI