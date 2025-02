Ultrassom BK500 em operação em Fortaleza

Biópsia transperineal: O procedimento realizado através da pele do períneo evita o contato com o reto, uma região propensa a infecções, reduzindo riscos de infecção e sangramento.

Acesso aprimorado: A via transperineal permite a coleta de amostras de áreas da próstata mais difíceis de alcançar por métodos tradicionais, o que melhora a eficácia do diagnóstico.

Fusão de imagens: O software BK Fusion permite a fusão da imagem da ressonância magnética com o ultrassom, garantindo uma biópsia mais precisa e direcionada.

Uso em cirurgia robótica: O ultrassom pode ser integrado diretamente ao console do cirurgião durante a cirurgia robótica, possibilitando a visualização em tempo real do tumor e proporcionando uma ressecção mais segura e precisa.

"Essa técnica inovadora permite sobrepor as imagens da ressonância à do ultrassom em tempo real, aumentando significativamente a precisão no diagnóstico de lesões suspeitas na próstata”, diz o urologista cearense Pedro Filgueira.