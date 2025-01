Curso sobre computação em nuvem para mulheres

Apesar da maior escolaridade, mulheres no Brasil enfrentam desigualdade salarial em relação aos homens (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

A Microsoft abriu as inscrições da terceira fase do programa Azure Infra Girls, uma iniciativa dedicada a capacitar mulheres cis e trans a desenvolverem soluções na plataforma de nuvem Microsoft Azure. Esta nova edição será focada na certificação AZ-305 e será realizada de 10 de março a 29 de maio de 2025. As inscrições estão abertas até 20 de fevereiro e podem ser feitas AQUI O programa Azure Infra Girls é organizado pelo pilar de mulheres da Microsoft para promover inclusão e diversidade de gênero no setor de tecnologia por meio de treinamento especializado. Para se inscrever, as candidatas devem se identificar com o gênero feminino (cisgênero ou transgênero), ter mais de 18 anos, possuir a certificação AZ-104 Microsoft Azure Associate e disponibilidade para participar das aulas ao vivo de forma on-line.

A terceira fase do programa visa a capacitar mulheres para se tornarem arquitetas de soluções no Microsoft Azure, por meio de treinamentos em conhecimentos avançados em design e implementação de soluções de nuvem. O curso abrange competências avançadas em computação, rede, armazenamento, segurança, monitoramento, entre outros, essenciais para criar e gerenciar soluções híbridas e de nuvem que seguem os padrões do Azure Well-Architected Framework. Ao final do curso, as participantes estarão preparadas para realizar o exame de certificação AZ-305, amplamente reconhecido pelo mercado de trabalho de tecnologia. As alunas que atingirem uma pontuação mínima de 80% nas avaliações estarão elegíveis a um voucher gratuito para o exame de certificação AZ-305. Além disso, o curso oferece a oportunidade de networking, ao permitir que as participantes se conectem com outras profissionais da área de tecnologia e especialistas da Microsoft.

As aulas serão realizadas no formato on-line, o que também proporciona mais inclusão e flexibilidade para abranger participantes de diferentes localidades. A terceira fase do programa, focada na certificação AZ-305 (Arquiteto de Soluções Azure), ocorre de 10 de março a 29 de maio de 2025, com aulas três vezes por semana, das 18h30 às 20h, realizadas online ao vivo via Microsoft Teams. Confira o cronograma do curso:

Módulo 1: Design governance (10 e 12 de março)

Módulo 2: Design authentication and authorization solutions (17 e 19 de março)

Módulo 3: Design solutions for logging and monitoring (24 e 26 de março)



Módulo 4: Design data storage solutions for relational data (31 de março e 2 de abril)

Módulo 5: Design data storage solutions for semi-structured and unstructured data (7 e 9 de abril)

Módulo 6: Design data integration (14 e 16 de abril)