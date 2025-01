AJE Fortaleza lança ferramenta de IA

A Associação de Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza) anuncia solução tecnológica "para apoiar o desenvolvimento dos negócios locais". "AJE Trends 2025" foi desenvolvida pela coordenação de estudos e pesquisa da entidade. Trata-se de um assistente de inteligência artificial com a promessa de "transformar a forma como empresários cearenses acessam e aplicam informações estratégicas".

A ferramenta foi criada para analisar relatórios de tendências globais, processando documentos em formato PDF e entregando resumos claros e objetivos. Além disso, o "AJE Trends 2025" destaca riscos e oportunidades específicas para o mercado local, promovendo uma interação dinâmica com os usuários para explorar como essas tendências podem ser aplicadas no contexto do Ceará.