IGC e NINNA Hub promovem evento sobre inovação na saúde

IGC e NInna hub pela saúde digital / Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira (23), o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), por meio do Lab IGC e o NINNA Hub, promovem o iHealth IGC, evento para discutir soluções voltadas à saúde pública do Brasil. O encontro contará com uma palestra sobre “Inovação na saúde - tendência e oportunidades para a saúde pública”, ministrada pelo presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, Bruno Borghi. Durante o evento, será realizado o "Desafio IGC Saúde Pública", que abordará três áreas no cenário atual da saúde: saúde digital, atenção primária e saúde assistencial. Startups de todo o Brasil, previamente selecionadas, terão a oportunidade de apresentar suas soluções.

"Nosso objetivo com o iHealth IGC é promover a inovação e a colaboração no setor de saúde, conectando startups e os desafios reais enfrentados pela saúde pública. Essa é uma oportunidade para elas apresentarem suas soluções e contribuírem para melhorar o sistema de saúde, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas", explica Yves Gurgel, head de Inovação do Lab IGC.