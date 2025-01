Centro Universitário Farias Brito sedia Global Game Jam 2025

O Centro Universitário Farias Brito (FB UNI) sedia em Fortaleza a Global Game Jam 2025, maior maratona de desenvolvimento de jogos do mundo, que acontecerá de 24 a 26 de janeiro. No formato híbrido, possibilita a participação de desenvolvedores, estudantes, pesquisadores e entusiastas de jogos digitais e analógicos.

As inscrições são gratuitas, e os interessados não precisam ser profissionais da área, apenas possuir algum conhecimento em desenvolvimento de jogos. Durante a Game Jam, participantes formarão pequenos grupos para criar jogos do zero em apenas 48 horas, sendo desafiados a inovar, experimentar e aprender enquanto trabalham em equipe. Os jogos criados estarão disponíveis no site do evento após a maratona.