Ceará Mais Digital busca govtechs

O Ceará está dando um passo importante rumo à inovação com o lançamento do Programa de Aceleração Ceará Mais Digital. Voltado para o fomento de startups locais, o programa, que é equity free — ou seja, não exige contrapartida em participação societária — busca apoiar empresas cearenses que desenvolvem ou têm intenção de desenvolver soluções tecnológicas focadas na gestão pública, com ênfase na gestão fiscal, com o objetivo de melhorar a administração pública e promover maior eficiência na relação entre o estado e os municípios. As inscrições estão abertas até o dia 15 de janeiro.

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag), com o apoio da Casa Azul, conduzem a ação, que acelerará 10 startups locais. As empresas selecionadas serão acompanhadas por mentores e especialistas ao longo de três meses, com foco em aprimorar suas soluções para a gestão fiscal entre o estado e os municípios cearenses.