Digital College anuncia pós-graduações em tecnologia

Os cursos serão certificados pelo MEC e têm foco exclusivo em tecnologia. “Nosso objetivo é transformar a ambição dos profissionais em realidade, oferecendo uma formação de excelência que conecta inovação, tecnologia e visão de negócios. Estamos entusiasmados em contribuir para o crescimento de talentos capazes de impulsionar a transformação digital no Brasil, ” afirma Daniel Monteiro, diretor executivo da escola.

A Digital College anuncia o lançamento de seus primeiros programas de pós-graduação e MBAs, desenvolvidos em colaboração com o Centro Universitário Multiversa.

Todas as capacitações têm duração de nove meses e foram planejadas para oferecer flexibilidade, permitindo que os alunos conciliem os estudos com suas rotinas profissionais.

A primeira turma, do MBA em Desenvolvimento de Negócios e Inovação para Startups, terá início em março de 2025. Já as demais turmas terão suas datas divulgadas ao longo do primeiro semetre.