Vivo lança solução para bloqueio de chamadas de massa

A solução está disponível no App Vivo para os primeiros 100 mil clientes testarem o serviço gratuitamente e soma-se às demais iniciativas ativas da empresa nos esforços de minimizar os transtornos ocasionados pela prática.

A Vivo anuncia uma ferramenta que identifica os inconvenientes chamadores massivos e bloqueia as ligações antes de serem completadas para os clientes. Estamos falando do Vivo Anti Spam.

A companhia registra que desenvolveu essa tecnologia, e consiste em analisar o comportamento das chamadas na rede e, de acordo com algoritmos inteligentes, as chamadas classificadas como spam não chegarão ao cliente. Ligações com Origem Verificada (Stir Shaken) serão completadas normalmente.