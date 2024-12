Faculdade Senac Ceará lança curso de Inteligência Artificial

O Bard, ferramenta de inteligência artificial do Google, foi lançado no Brasil / Crédito: Reprodução/ Getty Images

A Faculdade Senac lança o curso de graduação tecnológica em Inteligência Artificial. As inscrições para o processo seletivo (on-line ou presencial) já podem ser feitas gratuitamente pelo site AQUI. Ainda há opções de ingressar com a nota do Enem, como Graduado ou Transferido de outra instituição de ensino. As aulas da graduação estão previstas para iniciarem em fevereiro, são presenciais e acontecem no Senac Aldeota, nos turnos da manhã e noite. Além de estudantes que concluíram o Ensino Médio e interessados em formação superior na área de Tecnologia da Informação, podem se inscrever profissionais que buscam uma segunda graduação e alunos ou ex-alunos do Senac dos cursos de informática (qualificação, aperfeiçoamento e Técnico) com interesse em crescimento na área.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo projeções do Guia Salarial 2025 da consultoria Robert Half, Inteligência Artificial (IA) é uma das áreas com maior demanda de contratações em Tecnologia de Informação no Brasil, em 2025. Com salários de até R$ 20 mil, os principais setores contratantes apontados pela consultoria são: empresas de tecnologia, bancos e varejo.