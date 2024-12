Erika Peron une arte e tecnologia interativa

A artista contemporânea Erika Peron e a Cia Balé Baião apresentaram no último fim de semana o espetáculo <<COM+FLUIR>> #MOV01 na Praia da Baleia. Com Direção Cênica de Dani Nefussi, a obra é inspirada no Laboratório de Práticas Biopoéticas sob a coordenação de Nathália Leter e transita pela transdiciplinaridade conectando dança, poesia, pintura e tecnologia desenvolvida em parceria com o IFCE, Instituto Federal do Ceará - pelo mestrando.

<<COM+FLUIR>>#MOV01 é uma obra de arte contemporânea, transdisciplinar, que envolve tecnologia, dança e poesia, criando uma experiência sensorial que conecta corpo, emoções e ciência.