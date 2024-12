Artigo: Um grande lugar para trabalhar diante do espelho

Rafael Magalhães da Moldsoft / Crédito: Divulgação

*por Rafael Magalhães

Em 2023 o GPTW (Great Place To Work) nos colocou em 46º lugar entre todas as empresas Brasil no setor de TI como melhor lugar para se trabalhar. Agora, em 2024, subimos essa aferição para a 38º posição. Além de comemorar toda uma trajetória de esforço, investimento e uma luta cotidiana para ser justo e receptivo às mudanças e demandas das pessoas, preciso provocar a seguinte provocação: se as empresas soubessem a importância de ter um selo GPTW, todos embarcariam nesse projeto, sem exceção.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Importante dizer que mais de 90% das empresas que sabem dessa importância não utilizam as informações geradas pelo GPTW. Explicando: conhecer as boas práticas das outras empresas, além dos pontos fortes e fracos de quem compõe o ecossistema, serve para entender o setor e, com isso, saber como se posicionar.

Cada pesquisa GPTW gera um retorno significativo. O que possibilita a comparação construtiva. Com o mundo inteiro, diga-se de passagem. E viabiliza um olhar do segmento, da região, por porte de empresa e por aí vai. Então, se as empresas soubessem utilizar o retorno, não haveria empresa ruim ou imatura. Olhando de uma maneira mais pessoal, para mim, Rafael, fundador da Moldsoft, é extremamente importante esse selo, e todo o processo de aferição, e explico o porquê. A comparação resultante, te entrega um espelho por meio do qual se consegue visualizar o que a gente está fazendo de bom e o que a gente não está fazendo de ideal, mas com um grande detalhe: o que se vê é materializado nas suas atitudes, na sua imagem refletida. Diante dessa espelho posso ouvir a voz de 437 pessoas. São 231 mulheres, o que equivale a 53% da empresa, e 206 homens trabalhando conosco. Cada colaborador, cada colaboradora falando com o que se importa diretamente para a gente. E ali diante de você, sua reação provocada por essas vozes. Então, o nosso principal desafio é melhorar cada dia, sabendo ter a atitude correta - o que não é pouco. Quando o espelho nos mostra ações corretas, é uma honra, uma glória com resultados imediatos. Estará lá explicitas as medições do ano anterior. Se a gente tiver melhor, ótimo. Se não, o rosto estará ali voltado pra si mesmo com certa vergonha e exigindo que você se pergunte o que aconteceu Não tem como fugir do resultado.