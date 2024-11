99 é a mobilidade sustentável

Thiago Hipolito, Diretor Sênior de Inovação da 99 Crédito: Divulgação

O Fórum da Aliança pela Mobilidade Sustentável reuniu nomes da eletromobilidade no Brasil para discutir os avanços e desafios do setor. A coalizão, liderada pela 99, anunciou no evento o Programa de Créditos de Carbono, ação em parceria com Osten e BVM12, para gerar ganhos aos motoristas parceiros da plataforma por meio da redução de emissões de CO2. O balanço de 2024 da 99 revela mais de R$280 milhões investidos nos últimos dois anos e meio, ultrapassando a meta inicial de R$250 milhões até 2025. Esse montante representa mais de 7,5 milhões de viagens em veículos elétricos e híbridos, atendendo cerca de 11 milhões de passageiros, em um dos mais de 8,5 mil veículos registrados no aplicativo.

"Esses números de 2024 refletem o nosso compromisso 99 em liderar a transição para uma mobilidade mais limpa e acessível no Brasil. O vanguardismo em iniciativas como o 99electric-Pro e a parceria com as 22 empresas da Aliança pela Mobilidade Sustentável são fundamentais para essa transformação. Juntos, estamos acelerando a eletrificação do transporte urbano, com impactos reais para os nossos motoristas parceiros, passageiros e o meio ambiente. Essa união de forças nos permite avançar com ainda mais solidez e visão, construindo um futuro sustentável e inovador para as próximas gerações", comemora Thiago Hipolito, diretor sênior de inovação na 99.