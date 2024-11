Startup cearense trabalha educação de crianças para o empreendedorismo

A Eduqhub é uma startup cearense que trabalha educação de crianças e jovens por meio do empreendedorismo. O projeto foi idealizado idealizado por Marília Teófilo e Nara Rocha, com Manuel Mendes à fde um braço internacional.

“Após ser selecionada entre as 10 melhores Edtechs no GESAwards e estar na lista ‘Startups to Watch 2023, preparamos para atuar em outros países. Com presença em escolas de referência e parcerias no setor público’, diz a empresa por meio de sua comunicação.