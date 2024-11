Líderes da Coaph concluem treinamento em IA 

Líderes da Coaph - maior cooperativa de profissionais do Estado e do Nordeste, e uma das maiores do Brasil, focada em geração de postos de trabalho em atendimento hospitalar e pré-hospitalar, finalizaram a primeira etapa de um programa de inovação e qualificação na Digital College voltado ao uso de Inteligência Artificial (IA) para aprimorar suas estratégias empresariais.

O programa de inovação tem como objetivo preparar os gestores para integrar a IA em processos e decisões estratégicas, impulsionando a transformação digital de maneira prática e com foco no desenvolvimento de vantagem competitiva. Outras fases do projeto contemplarão médicos e outros integrantes da cooperativa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante o treinamento, foram abordados temas como análise de dados automatizada, atendimento inteligente e uso da IA em planejamentos operacionais, capacitando os líderes para utilizar essas ferramentas de forma alinhada aos objetivos de crescimento da cooperativa.