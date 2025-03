Entenda por que o uso do PMMA para fins estéticos é tão arriscado

Não é de hoje que o uso estético do polimetilmetacrilato — mais conhecido como PMMA — preocupa profissionais de saúde. Mas casos recentes, inclusive de mortes associadas à aplicação do produto, levaram o Conselho Federal de Medicina (CFM) a pedir que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíba a produção e comercialização de preenchedores à base de PMMA.

De acordo com o CFM, o PMMA usado em preenchimentos é um composto constituído por microesferas suspensas em solução de colágeno bovino, carboximetilcelulose ou hidroxietilcelulose. “O desenvolvimento desta apresentação teve início na década de 1990, com utilização no Brasil desde o final daquela década e aprovação de uso pelo FDA em 2006”, diz o órgão no documento.