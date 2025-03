O que se sabe sobre doença misteriosa na RD Congo

Surto de causa desconhecida tem provocado mortes no país africano. Especialistas desconfiam de "coquetel de patógenos".Um novo surto de uma doença misteriosa na República Democrática do Congo, registrada nas últimas semanas, estaria por trás de ao menos 60 mortes, segundo autoridades locais. Algo parecido já havia ocorrido em setembro de 2024. Posteriormente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atribuiu as mortes a um coquetel de diversas doenças respiratórias, agravadas por malária e desnutrição. O que está acontecendo desta vez pode ter origens similares, mas deve levar algum tempo até que seja possível determinar o que exatamente está causando esse novo surto. Mais de mil casos foram registrados na província Equateur, sendo 141 deles na cidade de Basankusu. Outro surto no início de fevereiro somou 158 casos, com 58 mortes. Em janeiro, o povoado de Bolamba contabilizou 12 casos e oito mortes. Testes preliminares deram positivo para malária Autoridades de saúde da RD Congo e especialistas da OMS estão investigando a causa do adoecimento e das mortes. Testes iniciais deram negativo para ebola e a doença do vírus de Marburg. Mais da metade dos pacientes testados tiveram resultado positivo para malária. Mas a causa do surto segue desconhecida. As autoridades também ainda não sabem se as doenças em regiões diferentes estão conectadas. Os vilarejos mais afetados pelos – Basankusu e Bolomba – estão separados por uma distância de 186 quilômetros. Testes adicionais serão feitos para meningite e eventual contaminação tóxica. Influenza e febre tifóide também foram cogitados como possíveis causas do surto. A OMS enviou epidemiologistas à região para coletar mais amostras e fazer mais análises. "Não estamos muito satisfeitos com as amostras, então enviamos dois epidemiologistas até lá", disse uma porta-voz da entidade à DW. "Agora eles estão supervisionando a coleta de amostras e enviando tudo para os laboratórios em Kinshasa [a capital da RD Congo]." De início, especulou-se que o surto tivesse começado com um grupo de crianças que teriam comido morcegos, mas essa versão ainda não foi confirmada. Morcegos são verdadeiros depósitos de vírus e outros patógenos causadores de doenças. E o consenso médico internacional é de que as pessoas devem evitar contato com animais mortos. Quais são os sintomas da "doença misteriosa"? Segundo o comunicado mais recente da OMS, os sintomas são diversos e incluem febre, dores de cabeça, calafrios, sudorese, rigidez no pescoço, dores musculares, dores nas juntas e no corpo, tosse, vômito e diarreia. A variedade de sintomas e o fato de eles se manifestarem em diversas outras doenças torna impossível apontar a causa exata do surto sem a testagem e análise laboratorial dos pacientes. Especialistas de saúde dizem que a "doença misteriosa" provavelmente é causada por uma combinação de patógenos diversos. Como aconteceu no caso das infecções respiratórias turbinadas pela malária em 2024, a desnutrição e a existência de outras condições de saúde podem aumentar a taxa de mortalidade. Qual é o risco de a doença se espalhar? A infraestrutura de saúde na região da RD Congo afetada pelos surtos é limitada, por isso as autoridades temem que a doença possa se espalhar. Mas surtos de mpox e ebola têm sido contidos ali nos últimos anos. Por isso, o epidemiologista Michael Head, da Universidade de Southampton, no Reino Unido, acredita que a experiência dos trabalhadores locais de saúde é capaz de compensar as limitações de infraestrutura no gerenciamento de novas doenças. Caso um patógeno até então desconhecido seja identificado como causa do surto, as autoridades terão que identificar como o contágio acontece e adotar mais medidas para evitar que a doença se espalhe. Autor: Matthew Ward Agius