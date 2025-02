Norte do Iraque está afundando, revela estudo

Deslocamento de placa oceânica tem puxado para baixo região ao redor da Cordilheira de Zagros. Embora processo seja extremamente lento, ele pode ajudar a prevenir terremotos.O Iraque está afundando. Uma equipe de pesquisadores descobriu que uma placa oceânica que está afundando abaixo da superfície da Terra puxa a região ao redor da Cordilheira de Zagros, no norte do país, para baixo com ela. Mas não se trata de um buraco engolindo colinas, árvores e pedaços inteiros de terra. Os processos geológicos em questão "são extremamente lentos, além da escala de tempo humana", afirmou à DW Renas Koshnaw, geólogo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Koshnaw, oriundo da região de Erbil, no Iraque, é o autor principal de um estudo sobre a movimentação das placas tectônicas sob a Cordilheira de Zagros publicado no jornal científico Solid Earth, em novembro ano passado. "O efeito desses processos não pode ser sentido instantaneamente", afirmou. Trata-se na verdade, de um período de milhões de anos. Por que essa região está afundando? O motivo, em suma, são as placas tectônicas. Uma ruptura cada vez maior vai se formando em uma região ao longo das placas continentais arábica e euroasiática, conhecida como placa oceânica Neotethys. Essa placa, que formou o fundo de um antigo oceano há mais de 66 milhões de anos, está se separando do sudeste da Turquia até o noroeste do Irã. Esse processo faz com que essa placa afunde lentamente para dentro da Terra. Koshnaw liderou uma equipe com pesquisadores das Universidades de Göttingen, na Alemanha, e de Berna, na Suíça, que analisou a área ao redor da Cordilheira de Zagros. Eles queriam entender o que ocorre com a placa oceânica subjacente quando duas placas continentais colidem, já que as depressões ao redor dessas montanhas são mais profundas do que o esperado, dada a topografia moderada da região. As cadeias de montanhas dos dias atuais, como a de Zagros, são resultado de colisões tectônicas. Ao observar os registros de rochas e sedimentos através de imagens obtidas das profundezas da Terra, os pesquisadores descobriram que a placa de Neotethys está afundando e levando a região de Zagros, no Iraque, com ela. Essas descobertas possuem diversas implicações práticas por revelarem os "mecanismos pelos quais nosso planeta opera", disse Koshnaw. "O estudo destacou o quão dinâmico nosso planeta é e quão conectados estão seu interior e exterior." Prevenir terremotos no futuro Os resultados podem ser usados para construir modelos geológicos mais exatos que retratam a atividade nas profundezas abaixo da superfície da Terra e ainda podem ajudar na previsão de terremotos. "Terremotos são gerados a partir de deslocamentos de camadas de rochas ao longo de fraturas ou falhas", disse Koshnaw. "Esse processo poderia [ocorrer] em qualquer profundidade ou escala. Para entender onde, em que profundidade e em que escala uma falha poderia ocorrer, os cientistas precisam entender a configuração geológica em larga escala e a geometria das rochas." Isso tornaria mais fácil determinar onde os terremotos ocorrem e com qual intensidade. Tal conhecimento é importante para a região onde Koshnaw e sua equipe fizeram suas pesquisas. Em fevereiro de 2023, diversos terremotos de grandes dimensões atingiram o sul e o centro da Turquia, bem como o norte da Síria, causando milhares de mortes e um rastro de destruição. Autor: Carla Bleiker