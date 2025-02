Cabos submarinos: o calcanhar de Aquiles do mundo digital

Ataques de sabotagem contra cabos oceânicos estão se tornando mais comuns. Eles transportam 95% dos dados digitais do mundo e não são facilmente substituídos por satélites.A série de ataques de sabotagem a cabos submarinos no Mar Báltico, que se multiplicaram nos últimos meses, acendeu um alerta na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e escancarou a vulnerabilidade da infraestrutura global de energia e telecomunicações. Entre novembro e janeiro, foram rompidos diversos cabos de energia, internet e telefonia que conectavam Finlândia e Estônia, Finlândia e Alemanha, Letônia e Suécia – danos que afetaram também outros países bálticos. A suspeita principal recai sobre a "frota fantasma" russa, composta por navios-tanque antigos que carregam petróleo da Rússia, contornando as sanções contra o país. A Otan acredita que as embarcações arrastam âncoras para romper as conexões no fundo do mar. Entenda como o sistema de energia e telecomunicações mundial depende da integridade dos cabos submarinos. Diferentes tipos de cabos Alguns cabos submarinos transportam corrente contínua de alta tensão (CCAT), a energia elétrica, por longas distâncias, entre ilhas ou países. Eles também podem ser usados para conectar turbinas eólicas offshore a locais em terra. Já os cabos de telecomunicações transmitem cerca de 95% do tráfego global de dados, incluindo demandas online simples como pesquisas na internet, compras online e chamadas telefônicas. A transmissão de dados acontece em tempo recorde, embora com um leve atraso no sinal: acessar um site dos EUA a partir da Europa leva cerca de 60 milissegundos (0,006 segundo). Além disso, existem cabos que conectam centros de dados e grandes nós de rede –terminais que direcionam o tráfego de dados. Outros cabos, mais protegidos, são voltados exclusivamente para a transferência de comunicações militares e pesquisa. Satélites não são alternativa a cabos submarinos Apenas uma fração da comunicação internacional ocorre via satélite – os cabos submarinos podem transmitir muito mais dados a um custo menor. As conexões via satélite são mais lentas e mais suscetíveis a interferências. Ainda assim, os Estados Unidos e a União Europeia estão investindo em tecnologias de satélite, como a fornecida pela empresa Starlink e o programa Infraestrutura para Resiliência, Interconectividade e Segurança por Satélite (Iris), a fim de criar canais de comunicação alternativos e mais seguros. Onde estão localizados os cabos submarinos? Em todo o mundo, existem cerca de 500 linhas, totalizando 1,4 milhão de quilômetros de cabos. Eles são tão longos que poderiam ser dar 30 vezes a volta ao Equador, e a cada ano novos cabos são adicionados. A maioria das conexões está localizada no Oceano Atlântico, entre a Europa e a América do Norte, e no Pacífico, entre os EUA e a Ásia Oriental. No entanto, não existe um atlas global completo que mostre a localização exata de todos os cabos. Plataformas como Submarinecablemap.com ou Telegeography oferecem mapas, mas sem informações precisas de localização. Cerca de 90% do tráfego de dados entre a Europa e a Ásia passa por 14 cabos ao largo da costa do Iêmen. Em 2024, rebeldes houthis atacaram tanto o tráfego marítimo quanto três linhas de dados, utilizando um navio cargueiro sequestrado na região. Quem instala os cabos submarinos? No passado, operadoras de telecomunicações como a AT&T e a China Telecomm dominavam o mercado e a propriedade dessas linhas de comunicação. Agora, as grandes empresas de tecnologia, como Google, Microsoft, Meta e Amazon, estão investindo pesadamente nesse modelo. O Google atualmente possui seis cabos submarinos ativos e planeja instalar outros. A Meta tem participação em 16 cabos existentes e pretende criar sua própria rede global. Como os cabos submarinos são construídos? Os cabos submarinos modernos consistem em várias camadas de fibra óptica que utilizam pulsos de luz para transmitir informações digitais. Eles são cercados por camadas protetoras de fios de aço ou armaduras de aço, polietileno e materiais à prova d'água. Isso os protege contra a pressão extrema e as condições adversas do fundo do mar, garantindo uma vida útil de cerca de 25 anos. Os grandes cabos submarinos, com diâmetro superior a 20 centímetros, podem pesar entre 40 e 70 quilos por metro. Como os cabos submarinos são instalados? Geólogos e engenheiros determinam os melhores locais para a instalação dos cabos, levando em consideração obstáculos como fossas oceânicas, correntes marítimas, áreas de pesca e rotas de navegação. No Mar do Norte e no Mar Báltico, cerca de 1,6 milhão de toneladas de munição de guerras passadas também representam um grande desafio no fundo do mar. Em águas profundas, de até oito quilômetros, o risco de danos é menor. Os cabos costumam ser depositados diretamente no fundo do mar por navios especiais. O cabo precisa estar tensionado durante o processo de instalação. Se houver pouca tensão, podem se formar laços. Se a tensão for excessiva, o cabo pode flutuar e se romper. Danos aos cabos submarinos A maioria dos danos aos cabos submarinos é causada por redes de arrasto, usadas na pesca, e âncoras. Mas eles também são alvo de atos de sabotagem deliberados. Ataques de guerra híbrida são conhecidos desde a Guerra Fria. Em 1959, os EUA acusaram a União Soviética de danificar intencionalmente um cabo submarino com redes de pesca. A espionagem também é um grande problema, pois os cabos podem ser interceptados para coleta de dados. Como os cabos submarinos são reparados? O reparo de cabos submarinos é um processo complicado, devido às condições extremas de pressão subaquática e às circunstâncias climáticas imprevisíveis. Dependendo do dano e da profundidade do cabo, mergulhadores podem realizar reparos em câmaras secas. Ou um navio de reparo de cabos pode cuidadosamente içá-lo à superfície. A bordo, técnicos substituem as seções danificadas por novas. Após testes extensivos, o cabo é cuidadosamente reposicionado no leito marinho. Como proteger os cabos submarinos? Os cabos submarinos são bem protegidos contra intempéries naturais, mas não são fortes o suficiente contra danos deliberados causados por governos hostis, agências de inteligência ou terroristas. Drones subaquáticos e sistemas de sensores acústicos poderiam ajudar a detectar potenciais atos de sabotagem com antecedência. Alguns países estão desenvolvendo estratégias de proteção coordenadas, com cooperação estreita entre governos, operadores de cabos submarinos e organizações internacionais. Especialistas pedem novos marcos legais em níveis nacional e internacional, especialmente para casos de guerra.